Росіяни хочуть захопити під Покровськом єдину в Україні шахту коксового вугілля, - Reuters

Російські війська просуваються до Покровська. У їх планах, ймовірно, захоплення шахти з видобутку коксівного вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише агентство, росіяни хочуть захопити шахту оскільки вона є важливою для металургійної промисловості України. Ця шахта розташована приблизно в 10 км на захід від центру міста. На ній видобувають особливий вид вугілля, необхідний для виробництва коксу.

Як заявив Reuters голова асоціації металургів України Олександр Каленков, втрата Покровської шахти може призвести до падіння виробництва сталі.

"Ми могли б виробити до 7,5 мільйонів тонн сталі до кінця року, а на наступний рік ми планували збільшити виробництво до понад 10 мільйонів", - сказав Каленков.

За словами Каленкова, це також призведе до зростання виробничих витрат для металургів.

"Імпорт, звичайно, буде, але його буде недостатньо," - заявив він.

У Покровську розташована одна з найбільших шахт України з видобутку коксового вугілля - шахтоуправління "Покровське". Ця шахта є ключовим підприємством регіону, спеціалізується на видобутку високоякісного коксового вугілля, яке використовується в металургійній промисловості для виробництва сталі.

"Покровська" - одна з найбільших в Україні, і його продукція має стратегічне значення, забезпечуючи металургійні комбінати необхідною сировиною. Підприємство працює з глибокими пластами вугілля, що вимагає сучасних технологій та обладнання для видобутку.