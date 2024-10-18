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Отопления не будет. Жителей Покровска призвали уезжать

Фото: отопительного сезона в Покровске не будет (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Отопительного сезона в Покровске Донецкой области в этом году не будет. Российские оккупанты ежедневными обстрелами просто уничтожают город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Покровской городской военной администрации.

"Бетонные пирамидки в спальном районе - это, к сожалению, настоящее Покровская. Враг постепенно уничтожает город - как в свое время Бахмут и Авдеевку", - отметили в горсовете.

По данным администрации, до последнего на местах остаются спасатели, правоохранители, работники социальных служб и коммунальщики.

"Но уж точно известно, что отопительного сезона в городе не будет. Обращаюсь к жителям города, если видите, что возле вас устанавливают "зубы дракона", не медлите, собирайтесь и уезжайте, будет опасно", - сказал глава Покровской ГВА Сергей Добряк.

 

РБК-Украина объясняла, что российские войска продвигаются в Покровск. Среди их планов, вероятно, захват шахты по добыче особого вида угля - коксового.

В начале месяца украинские военные сумели остановить наступление российской армии под Покровском в Донецкой области.

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ПокровскОтопительный сезонВойна России против Украины