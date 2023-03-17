UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Без опадів та температурні стрибки від -12 до +12: прогноз погоди на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У суботу, 18 березня, в Україні здебільшого опади не очікують. На півдні повітря прогріється до 12 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Завтра в Україні прогнозують мінливу хмарність. Опади не очікується, тільки в Одеській області та в Криму місцями невеликий дощ.

Температура вночі у західних, північних та Вінницькій областях 0-5° морозу, на решті території 1-6° тепла. Вдень 5-10° тепла, на півдні до 12°; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° тепла. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Київській області

В області прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла. У Києві вночі 0-2° морозу, вдень 6-8° тепла. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, метеорологічна весна прийшла до Києва на 6 днів пізніше ніж очікувалось.

Окрім того, у Укргідрометцентрі розповіли, чи очікувати повернення морозів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода в Києві