Без опадів та температурні стрибки від -12 до +12: прогноз погоди на завтра

Завтра в Україні прогнозують мінливу хмарність. Опади не очікується, тільки в Одеській області та в Криму місцями невеликий дощ.

Температура вночі у західних, північних та Вінницькій областях 0-5° морозу, на решті території 1-6° тепла. Вдень 5-10° тепла, на півдні до 12°; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° тепла. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Київській області

В області прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла. У Києві вночі 0-2° морозу, вдень 6-8° тепла. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, метеорологічна весна прийшла до Києва на 6 днів пізніше ніж очікувалось.

Окрім того, у Укргідрометцентрі розповіли, чи очікувати повернення морозів.

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