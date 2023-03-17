RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Без осадков и температурные скачки от -12 до +12: прогноз погоды на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

В субботу, 18 марта, в Украине в основном осадки не ожидаются. На юге воздух прогреется до 12 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Завтра в Украине прогнозируют переменную облачность. Осадки не ожидаются, только в Одесской области и в Крыму местами небольшой дождь.

Температура ночью в западных, северных и Винницких областях 0-5° мороза, на остальной территории 1-6° тепла. Днем 5-10° тепла, на юге до 12°; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 2-7° тепла. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киевской области

В области прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла. В Киеве ночью 0-2° мороза, днем 6-8° тепла. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, метеорологическая весна пришла в Киев на 6 дней позже, чем ожидалось.

Кроме того, в Укргидрометцентре рассказали, ожидать ли возвращения морозов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в Киеве