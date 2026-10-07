Опадів не чекайте. Синоптики сказали, де в Україні сьогодні буде до +23

За її словами, середня добова температура має кілька діб поспіль триматися нижче +15 градусів і далі продовжувати знижуватися.

Як повідомляло РБК-Україна, метеоролог і синоптик Наталка Діденко назвала 7 та 8 жовтня найтеплішими днями цього тижня.

А вже 9 жовтня, за прогнозом синоптиків, дощі пройдуть майже по всій Україні, крім сходу та південного сходу.