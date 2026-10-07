Осадков не ждите. Синоптики сказали, где в Украине сегодня будет до +23

По ее словам, средняя суточная температура должна несколько суток держаться ниже +15 градусов и дальше продолжать снижаться.

Как сообщало РБК-Украина, метеоролог и синоптик Наталья Диденко назвала 7 и 8 октября самыми теплыми днями этой недели.

А уже 9 октября, по прогнозу синоптиков, дожди пройдут почти по всей Украине, кроме востока и юго-востока.