ua en ru
Пт, 05 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Без опадів, але вітряно: синоптик розповіла, якою буде погода на вихідних

П'ятниця 05 грудня 2025 16:09
UA EN RU
Без опадів, але вітряно: синоптик розповіла, якою буде погода на вихідних Фото: синоптик розповіла, якою буде погода на вихідних (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У суботу та неділю, 6-7 грудня, в Україні стане трохи холодніше. Опади не прогнозуються, але буде вітряно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

За словами Діденко, у нічні години температура повітря становитиме від 2 тепла до 4 морозу. Протягом дня 6-7 грудня очікується +2+6 градусів, на Закарпатті та півдні Криму +7+11 градусів.

Антициклон визначатиме скрізь в Україні вихідними погоду без опадів. Але із рвучким вітром східних напрямків, а у південній частині України навіть можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

У Києві у суботу та неділю очікується суха та холоднувата погода. Вночі -1-3 градуси, в денні години +1+4 градуси.

"Коли підморожуватиме, то обережно ходіть чи їздіть тротуарами та дорогами, може бути часом слизько", - зазначила синоптик.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі натякнули на теплий старт зими у грудні 2025 року.

Також синоптики оприлюднили коротку кліматичну характеристику першого зимового місяця та поділились загальним попереднім прогнозом на грудень.

Водночас синоптик Наталія Птуха розповіла, чи можливі значні снігопади в Україні під час найближчого похолодання.

Також додамо, що листопад за один день встановив одразу п’ять температурних рекордів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
Підозрюваного у смертельному пораненні військового у Львові взяли під варту: що відомо
Підозрюваного у смертельному пораненні військового у Львові взяли під варту: що відомо
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни