Без опадів, але вітряно: синоптик розповіла, якою буде погода на вихідних
У суботу та неділю, 6-7 грудня, в Україні стане трохи холодніше. Опади не прогнозуються, але буде вітряно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.
За словами Діденко, у нічні години температура повітря становитиме від 2 тепла до 4 морозу. Протягом дня 6-7 грудня очікується +2+6 градусів, на Закарпатті та півдні Криму +7+11 градусів.
Антициклон визначатиме скрізь в Україні вихідними погоду без опадів. Але із рвучким вітром східних напрямків, а у південній частині України навіть можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
У Києві у суботу та неділю очікується суха та холоднувата погода. Вночі -1-3 градуси, в денні години +1+4 градуси.
"Коли підморожуватиме, то обережно ходіть чи їздіть тротуарами та дорогами, може бути часом слизько", - зазначила синоптик.
