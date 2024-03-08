Без опадів, але не тепло: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 8 березня буде без опадів. Але тепла українцям сьогодні очікувати не варто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Дощів та снігу не буде. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря буде:
У столиці сьогодні теж мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +4 +6 градусів, а вночі -2 -4.
Раніше синоптики розповіли, якою буде в Україні у перший місяць весни.
Нагадаємо, Карпати 7 березня замело снігом, рятувальники показали фото з високогір'я.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.