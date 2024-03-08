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Без опадів, але не тепло: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні 8 березня буде без опадів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 8 березня буде без опадів. Але тепла українцям сьогодні очікувати не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Дощів та снігу не буде. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря буде:

  • на півночі: вдень +3 +6 градусів, вночі -2 -5 градусів;
  • на сході: вдень +3 +5, а вночі від -4 до -7;
  • на півдні: вдень +4 +7, вночі від -3 до 0 градусів;
  • на заході: вдень від +4 до +10 градусів, а вночі від +1 до -3;
  • у центрі: вдень +3 +6, вночі -2 -4 градуса.

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер північно-західний,  3-8 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +4 +6 градусів, а вночі -2 -4.

Раніше синоптики розповіли, якою буде в Україні у перший місяць весни.

Нагадаємо, Карпати 7 березня замело снігом, рятувальники показали фото з високогір'я.

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