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Карпати замело: фото засніжених гір

Карпати, Четвер 07 березня 2024 10:34
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Карпати замело: фото засніжених гір Фото: Карпати 7 березня замело снігом (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Карпатах сьогодні, 7 березня, погіршилася. Гори замело снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Рятувальники зазначили, що станом на 9:20 на горі Піп Іван хмарно, а видимість обмежена. Вітер східний зі швидкістю 10 м/с.

Температура повітря на високогір'ї Карпат -5 градусів.

Протягом добу у Карпатах випала значна кількість свіжого снігу. Перемети місцями становлять 40-50 сантиметрів.

Карпати замело: фото засніжених гір

Фото: Карпати замело снігом (facebook.com/chornogora.rescue112)

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні частину України накриють опади. На заході очікується місцями невеликий дощ та мокрий сніг. На решті території без опадів.

Стовпчики термометрів покажуть в Україні сьогодні від -1 до +4 градусів, а на Закарпатті вдень буде до +8 градусів.

У Карпатах вдень можливий невеликий сніг, температура повітря протягом доби -1 -6 градусів.

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