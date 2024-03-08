Без осадков, но не тепло: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 8 марта будет без осадков. Но тепла украинцам сегодня ждать не стоит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Дождей и снега не будет. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха будет:
В столице сегодня тоже переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Столбики термометров в Киеве днем покажут +4 +6 градусов, а ночью -2 -4.
Ранее синоптики рассказали, какой будет в Украине первый месяц весны.
Напомним, Карпаты 7 марта замело снегом, спасатели показали фото из высокогорья.
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