Без опадів, але не тепло: прогноз погоди на сьогодні
Погода в Україні 8 березня буде без опадів. Але тепла українцям сьогодні очікувати не варто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Дощів та снігу не буде. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря буде:
- на півночі: вдень +3 +6 градусів, вночі -2 -5 градусів;
- на сході: вдень +3 +5, а вночі від -4 до -7;
- на півдні: вдень +4 +7, вночі від -3 до 0 градусів;
- на заході: вдень від +4 до +10 градусів, а вночі від +1 до -3;
- у центрі: вдень +3 +6, вночі -2 -4 градуса.
Погода у Києві
У столиці сьогодні теж мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +4 +6 градусів, а вночі -2 -4.
Раніше синоптики розповіли, якою буде в Україні у перший місяць весни.
Нагадаємо, Карпати 7 березня замело снігом, рятувальники показали фото з високогір'я.
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