Без осадков, но не тепло: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 8 марта будет без осадков. Но тепла украинцам сегодня ждать не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Дождей и снега не будет. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха будет:

на севере: днем +3 +6 градусов, ночью -2 -5 градусов;

на востоке: днем +3 +5, а ночью от -4 до -7;

на юге: днем +4 +7, ночью от -3 до 0 градусов;

на западе: днем от +4 до +10 градусов, а ночью от +1 до -3;

в центре: днем +3 +6, ночью -2 -4 градуса.

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Столбики термометров в Киеве днем покажут +4 +6 градусов, а ночью -2 -4.