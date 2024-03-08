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Без осадков, но не тепло: прогноз погоды на сегодня

Украина, Пятница 08 марта 2024 07:00
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Без осадков, но не тепло: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине 8 марта будет без осадков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 8 марта будет без осадков. Но тепла украинцам сегодня ждать не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Дождей и снега не будет. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха будет:

  • на севере: днем +3 +6 градусов, ночью -2 -5 градусов;
  • на востоке: днем +3 +5, а ночью от -4 до -7;
  • на юге: днем +4 +7, ночью от -3 до 0 градусов;
  • на западе: днем от +4 до +10 градусов, а ночью от +1 до -3;
  • в центре: днем +3 +6, ночью -2 -4 градуса.

Без осадков, но не тепло: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Столбики термометров в Киеве днем покажут +4 +6 градусов, а ночью -2 -4.

Без осадков, но не тепло: прогноз погоды на сегодня

Ранее синоптики рассказали, какой будет в Украине первый месяц весны.

Напомним, Карпаты 7 марта замело снегом, спасатели показали фото из высокогорья.

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