Без опадів, але до 16 морозу. Синоптики розповіли про погоду на завтра

У четвер, 23 лютого, в Україні опадів не очікується. Вітер остаточно заспокоїться, а температура вдень буде не вищою за +2 вдень, а вночі до -16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура у східних та північно-східних областях вночі 11-16° морозу, вдень 3-8° морозу; у західних, більшості південних областей та в Криму вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла, на Закарпатті до 10° тепла; на решті території вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Вітер північний з переходом у західній частині на південно-східний 5-10 м/с. На дорогах північно-східних областей місцями ожеледиця.

Нагадаємо, раніше синоптик розповіла про погоду на тиждень і яким буде початок березня в Україні.

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