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Без осадков, но до 16 мороза. Синоптики рассказали о погоде на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 23 февраля, в Украине осадков не ожидается. Ветер окончательно успокоится, а температура днем будет не выше +2 днем, а ночью до -16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер и гололедица

Ветер северный с переходом в западной части на юго-восточный 5-10 м/с. На дорогах северо-восточных областей местами гололедица.

Температура воздуха

Температура в восточных и северо-восточных областях ночью 11-16° мороза, днем 3-8° мороза; в западных, большинстве южных областей и в Крыму ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла, в Закарпатье до 10° тепла; на остальной территории ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Напомним, ранее синоптик рассказала о погоде на неделю и каким будет начало марта в Украине.

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