Опади на півдні та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди на 4 січня

У неділю, 4 січня, в Україні прогнозується хмарна погода з сильними порівами вітру та ожеледицею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, на півдні та сході країни, а вдень також у центральних областях, очікуються мокрий сніг і дощ. Місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледь.

На решті території істотних опадів не передбачається, однак на дорогах (крім південних регіонів) подекуди утвориться ожеледиця.

Вітер і температура

Вітер південно-західний та південний, швидкістю 7–12 м/с. У південно-східних областях місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме до 10 градусів морозу, у Карпатах до 13 градусів морозу. Вдень очікується до 5 градусів морозу. На півдні та південному сході вночі температура коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень - до 6 градусів тепла, у Криму - до 9 градусів.

Погода на Київщині та в Києві

У Київській області та столиці 4 січня буде хмарно, без опадів. На дорогах області місцями прогнозується ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура в області: вночі від 5 до 10 градусів морозу, вдень від 0 до 5 градусів морозу.

У Києві вночі очікується до 8 градусів морозу, вдень до 3 градусів морозу.