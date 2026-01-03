ua en ru
Сб, 03 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Опади на півдні та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди на 4 січня

Україна, Субота 03 січня 2026 16:14
UA EN RU
Опади на півдні та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди на 4 січня Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на 4 січня(GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У неділю, 4 січня, в Україні прогнозується хмарна погода з сильними порівами вітру та ожеледицею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, на півдні та сході країни, а вдень також у центральних областях, очікуються мокрий сніг і дощ. Місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледь.

На решті території істотних опадів не передбачається, однак на дорогах (крім південних регіонів) подекуди утвориться ожеледиця.

Опади на півдні та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди на 4 січня

Вітер і температура

Вітер південно-західний та південний, швидкістю 7–12 м/с. У південно-східних областях місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме до 10 градусів морозу, у Карпатах до 13 градусів морозу. Вдень очікується до 5 градусів морозу. На півдні та південному сході вночі температура коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень - до 6 градусів тепла, у Криму - до 9 градусів.

Погода на Київщині та в Києві

У Київській області та столиці 4 січня буде хмарно, без опадів. На дорогах області місцями прогнозується ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура в області: вночі від 5 до 10 градусів морозу, вдень від 0 до 5 градусів морозу.

У Києві вночі очікується до 8 градусів морозу, вдень до 3 градусів морозу.

Раніше ми повідомляли, коли фактично стартувала зима в Києві.

Водночас в УкрГМЦ опублікували стислий кліматичний огляд другого зимового місяця та розповіли, якої погоди варто очікувати в січні 2026 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
Новини
Зеленський запропонував Шмигаля на посаду міністра енергетики
Зеленський запропонував Шмигаля на посаду міністра енергетики
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем