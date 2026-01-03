Осадки на юге и гололедица на дорогах: прогноз погоды на 4 января

В воскресенье, 4 января, в Украине прогнозируется облачная погода с сильными порывами ветра и гололедом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

По данным синоптиков, на юге и востоке страны, а днем также в центральных областях, ожидаются мокрый снег и дождь. Местами возможно налипание мокрого снега и гололед.

На остальной территории существенных осадков не предвидится, однако на дорогах (кроме южных регионов) местами образуется гололедица.

Ветер и температура

Ветер юго-западный и южный, скоростью 7-12 м/с. В юго-восточных областях местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит до 10 градусов мороза, в Карпатах до 13 градусов мороза. Днем ожидается до 5 градусов мороза. На юге и юго-востоке ночью температура будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем - до 6 градусов тепла, в Крыму - до 9 градусов.

Погода в Киевской области и в Киеве

В Киевской области и столице 4 января будет облачно, без осадков. На дорогах области местами прогнозируется гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в области: ночью от 5 до 10 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов мороза.

В Киеве ночью ожидается до 8 градусов мороза, днем до 3 градусов мороза.