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Опади місцями, але не всюди. Синоптики назвали регіони, які "пронесе"

Україна, Четвер 16 листопада 2023 07:00
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Опади місцями, але не всюди. Синоптики назвали регіони, які "пронесе" Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 16 листопада, весь день в Україні будуть дощі, щоправда, місцями. Зокрема, опадів не очікується у західних та південно-західних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вдень на північному-сході країни помірні опади, у західних та південно-західних областях без опадів", - йдеться в повідомленні.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 2-7° тепла; у південній частині вдень 7-12°.

В Карпатах вдень без опадів, температура повітря вдень близько 0°.

Опади місцями, але не всюди. Синоптики назвали регіони, які &quot;пронесе&quot;

Різке похолодання в Україні

В Україні з 19 по 23 листопада очікується сильне похолодання. Подекуди температура опускатиметься до -14 градусів. Зокрема, вночі 23 і 24 листопада в північній частині України та на північному сході (Сумська, Полтавська та Харківська області) температура впаде від -10 до -14 градусів. Крім того, є висока ймовірність снігу в багатьох областях.

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