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Осадки местами, но не всюду. Синоптики назвали регионы, которые "пронесет"

Украина, Четверг 16 ноября 2023 07:00
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Осадки местами, но не всюду. Синоптики назвали регионы, которые "пронесет" Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 16 ноября, весь день в УКраине будут дожди, правда местами. В частности, осадков не ожидается в западных и юго-западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Днем на северо-востоке страны умеренные осадки, в западных и юго-западных областях без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 2-7° тепла; в южной части днем 7-12°.

В Карпатах без осадков, температура воздуха днем около 0°.

Осадки местами, но не всюду. Синоптики назвали регионы, которые &quot;пронесет&quot;

Резкое похолодание в Украине

В Украине с 19 по 23 ноября ожидается сильное похолодание. Кое-где температура будет опускаться до -14 градусов. В частности, в ночные часы 23 и 24 ноября в северной части Украины и на северо-востоке (Сумская, Полтавская и Харьковская области) температура упадет от -10 до -14 градусов. Кроме того, есть высокая вероятность снега во многих областях.

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