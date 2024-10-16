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В ОП зробили заяву щодо відновлення роботи аеропорту в Ужгороді

Фото: аеропорт в Ужгороді (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Питання щодо відновлення роботи аеропорту в Ужгороді наразі поставлене на паузу. Його передали у відповідальність Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави Офісу президента України з питань регіональної політики Віктора Микити в інтерв'ю LB.ua.

"Це питання поки що на паузі. Аеропорт передали Міністерству внутрішніх справ. Тут планують створити європейський хаб авіазабезпечення цивільного захисту", - розповів Микита.

За його словами, аеропорт в Ужгороді може забезпечити нерегулярні чартерні рейси. Однак віддаленість цього аеропорту від Києва та інших регіонів створює певні логістичні труднощі.

"До Закарпаття з Києва - 800 кілометрів. Від Харкова ще далі. Якщо дивитися логістику, інколи зручніше доїхати потягом до польського аеропорту й полетіти одразу в усі сторони, ніж їхати до Закарпаття. Треба зробити дорогу, покращити залізничне сполучення", - зазначив заступник глави ОП.

Аеропорт в Ужгороді

Нагадаємо, Україна закрила повітряний простір 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії. У перший день великої війни окупанти вдарили по аеропортах та іншій інфраструктурі, яка забезпечує безпеку польотів.

Наприкінці липня 2022 року Закарпатська обласна рада заявила про виділення 26 млн гривень на роботи в аеропорту "Ужгороді". Пасажирське сполучення сподівалися запустити через 1-2 місяці.

Проте тодішній голова Закарпатської ОВА Віктор Микита заявив, що аеропорт не зможе відновити роботу найближчим часом через неготовність самого летовища та відсутність необхідних документів.

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