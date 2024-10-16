В ОП зробили заяву щодо відновлення роботи аеропорту в Ужгороді

"Це питання поки що на паузі. Аеропорт передали Міністерству внутрішніх справ. Тут планують створити європейський хаб авіазабезпечення цивільного захисту", - розповів Микита.

За його словами, аеропорт в Ужгороді може забезпечити нерегулярні чартерні рейси. Однак віддаленість цього аеропорту від Києва та інших регіонів створює певні логістичні труднощі.

"До Закарпаття з Києва - 800 кілометрів. Від Харкова ще далі. Якщо дивитися логістику, інколи зручніше доїхати потягом до польського аеропорту й полетіти одразу в усі сторони, ніж їхати до Закарпаття. Треба зробити дорогу, покращити залізничне сполучення", - зазначив заступник глави ОП.