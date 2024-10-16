В ОП сделали заявление о возобновлении работы аэропорта в Ужгороде

Аэропорт в Ужгороде

Напомним, Украина закрыла воздушное пространство 24 февраля 2022 из-за полномасштабного вторжения России. В первый день большой войны оккупанты ударили по аэропортам и другой инфраструктуре, которая обеспечивает безопасность полетов.

В конце июля 2022 года Закарпатский областной совет заявил о выделении 26 млн гривен на работы в аэропорту "Ужгороде". Пассажирское сообщение надеялись запустить через 1-2 месяца.

Однако тогдашний глава Закарпатской ОВА Виктор Микита заявил, что аэропорт не сможет возобновить работу в ближайшее время из-за неготовности самого аэропорта и отсутствия необходимых документов.

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