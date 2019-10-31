ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ОП сообщили подробности телефонного разговора Зеленского и Меркель

Новости » Политика     31.10.2019 - 00:15
В ОП сообщили подробности телефонного разговора Зеленского и Меркель
Фото: Ангела Меркель и Владимир Зеленский (УНИАН)

Меркель поздравила разведение сил в Золотом и высказала позицию по газовых переговорах

Во время телефонного разговора между Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским было, в частности, затронут вопрос разведения сил на Донбассе. Об этом сообщает прес-служба Офиса президента.

В частности, Зеленский отметил важность поддержки со стороны Германии попыток Украины по урегулированию ситуации на Донбассе. В ответ Ангела Меркель приветствовала прогресс, достигнутый в вопросе разведения сил и средств в Золотом.

"Обсуждались перспективы разведения вблизи Петровского - после окончания семи дней тишины", - отмечает пресс-служба.

Также лидеры государств обсудили подготовку ко встрече в Нормандском формате.

"Стороны также обсудили вопросы транзита российского газа по территории Украины, в частности в связи с трехсторонним газовым консультациям Украина - ЕС - РФ, которые состоялись 28 октября в Брюсселе", - сообщили в ОП, добавив, что стороны договорились усилить работу в этом направлении.

Напомним, в среду, 30 октября, президент России Владимир Путин заявил о готовности к встрече в нормандском формате с участием лидеров Украины, Германии, Франции и РФ. Однако, по словам Путина, встреча должна быть "хорошо подготовлена и проработана".

Зеленский назвал 4 составляющие реинтеграции Донбасса и Крыма Зеленский назвал этапы успешного окончания войны
Новости Украины Владимир Зеленскийнормандский форматАнгела Меркель
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь