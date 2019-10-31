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В ОП повідомили подробиці телефонної розмови Зеленського і Меркель

Новини » Політика     31.10.2019 - 00:15
В ОП повідомили подробиці телефонної розмови Зеленського і Меркель
Фото: Ангела Меркель і Володимир Зеленський (УНІАН)

Меркель привітала розведення сил у Золотому та висловила думку щодо газових переговорів

Під час телефонної розмови між Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом України Володимиром Зеленським було, зокрема, порушено питання розведення сил на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зокрема, Зеленський наголосив на важливості підтримки з боку Німеччини намагань України щодо врегулювання ситуації на Донбасі. У відповідь Ангела Меркель привітала прогрес, досягнутий у питанні розведення сил і засобів у Золотому.

"Обговорювалися перспективи розведення поблизу Петрівського - після закінчення семи днів тиші", - зазначає прес-служба.

Також лідери держав обговорили підготовку до зустрічі у Нормандському форматі.

"Сторони також обговорили питання транзиту російського газу територією України, зокрема у зв’язку з тристоронніми газовими консультаціями Україна - ЄС - РФ, що відбулися 28 жовтня у Брюсселі", - повідомили в ОП, додавши, що сторони домовилися посилити роботу в цьому напрямі.

Нагадаємо, у середу, 30 жовтня, президент Росії Володимир Путін заявив про готовність до зустрічі в нормандському форматі за участю лідерів України, Німеччини, Франції та РФ. Однак, за словами Путіна, зустріч повинна бути "добре підготовлена і опрацьована".

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Новини України Володимир Зеленськийнормандский форматАнгела Меркель
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