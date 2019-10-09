ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ОП сообщили подробности разговора Зеленского с Меркель

Новости » Политика    09.10.2019 - 22:00
В ОП сообщили подробности разговора Зеленского с Меркель
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В ходе телефонного разговора стороны обсудили ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, Зеленский высоко оценил весомую поддержку со стороны канцлера в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, а также практическую помощь Германии в реализации политики реформ.

В свою очередь, Меркель подчеркнула неизменность позиции Германии в поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе. Она заявила, что использует предстоящие контакты с партнерами в нормандской формате для достижения договоренности о дате проведения саммита.

Владимир Зеленский также сообщил канцлеру Германии о ситуацию с безопасностью на Донбассе. Кроме того, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого, а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 9 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кроме того, 3 октября президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече в нормандском формате вместе с лидерами Франции, Германии и Российской Федерации обсудят пути прекращения войны на Донбассе.

Зеленский обсудил расследование МН17 с главой МИД Нидерландов Зеленский провел телефонный разговор с Меркель
Новости Украины Владимир ЗеленскийАнгела Меркель
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь