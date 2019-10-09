У ОП повідомили подробиці розмови Зеленського з Меркель

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В ході телефонної розмови сторони обговорили ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський в ході телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорили питання розведення сил поблизу Петровського і Золотого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Офісу президента.

Як повідомляється, Зеленський високо оцінив вагому підтримку з боку канцлера в досягненні миру в Україні, її послідовну позицію у питанні санкцій відносно Російської Федерації, а також практичну допомогу Німеччини у реалізації політики реформ.

У свою чергу, Меркель наголосила на незмінності позиції Німеччини в підтримку України на шляху до встановлення миру на Донбасі. Вона заявила, що використовує майбутні контакти з партнерами в нормандської форматі для досягнення домовленості про дату проведення саміту.

Володимир Зеленський також повідомив канцлеру Німеччини про ситуацію з безпекою на Донбасі. Крім того, в ході телефонної розмови були обговорені питання розведення сил поблизу Петровського і Золотого, а також хід робіт з відновлення мосту поблизу Станиці Луганської.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 9 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Крім того, 3 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі в нормандському форматі разом з лідерами Франції, Німеччини та Російської Федерації обговорять шляхи припинення війни на Донбасі.