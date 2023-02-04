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В ОП розповіли про стан звільнених з полону українських захисників

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Україна, Субота 04 лютого 2023 18:06
В ОП розповіли про стан звільнених з полону українських захисників Фото: в ОП розповіли про стан звільнених з полону українських захисників (t.me/ermaka2022)
Автор: Тетяна Степанова

Стан звільнених військовополонених не є задовільним. Багато українських захисників мають тяжкі поранення, деякі з них втратили кінцівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу президента.

Як повідомляється, за всі обміни полоненими з РФ, які відбулися, стан військових не покращився. За попереднім оглядом звільнених сьогодні захисників, 23 мають тяжкі поранення, дехто з них втратив кінцівки.

Зазначено, що загальний стан всіх повернених військовополонених не є навіть задовільним.

Наразі всі захисники перебувають у лікарні, отримують першу медичну допомогу. Надалі проходитимуть реабілітацію.

Нагадаємо, сьогодні Україна повернула з російського полону ще 116 людей. Серед них оборонці Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої.

Служба безпеки оприлюднила ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну полоненими.

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Офіс президента Обмін полоненими Війна Росії проти України
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