В ОП розповіли про стан звільнених з полону українських захисників
Стан звільнених військовополонених не є задовільним. Багато українських захисників мають тяжкі поранення, деякі з них втратили кінцівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу президента.
Як повідомляється, за всі обміни полоненими з РФ, які відбулися, стан військових не покращився. За попереднім оглядом звільнених сьогодні захисників, 23 мають тяжкі поранення, дехто з них втратив кінцівки.
Зазначено, що загальний стан всіх повернених військовополонених не є навіть задовільним.
Наразі всі захисники перебувають у лікарні, отримують першу медичну допомогу. Надалі проходитимуть реабілітацію.
Нагадаємо, сьогодні Україна повернула з російського полону ще 116 людей. Серед них оборонці Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої.
Служба безпеки оприлюднила ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну полоненими.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.