В ОП рассказали о состоянии освобожденных из плена украинских защитников

Состояние освобожденных военнопленных не удовлетворительно. Многие украинские защитники имеют тяжелые ранения, некоторые из них потеряли конечности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса президента.

Как сообщается, за все состоявшиеся обмены пленными с РФ состояние военных не улучшилось. По предварительному осмотру освобожденных сегодня защитников, 23 имеют тяжелые ранения, некоторые из них потеряли конечности.

Отмечено, что общее состояние всех возвращенных военнопленных даже не удовлетворительное.

В данный момент все защитники находятся в больнице, получают первую медицинскую помощь. В дальнейшем будут проходить реабилитацию.