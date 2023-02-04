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В ОП рассказали о состоянии освобожденных из плена украинских защитников

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Украина, Суббота 04 февраля 2023 18:06
В ОП рассказали о состоянии освобожденных из плена украинских защитников Фото: в ОП рассказали о состоянии освобожденных из плена украинских защитников (t.me/ermaka2022)
Автор: Татьяна Степанова

Состояние освобожденных военнопленных не удовлетворительно. Многие украинские защитники имеют тяжелые ранения, некоторые из них потеряли конечности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса президента.

Как сообщается, за все состоявшиеся обмены пленными с РФ состояние военных не улучшилось. По предварительному осмотру освобожденных сегодня защитников, 23 имеют тяжелые ранения, некоторые из них потеряли конечности.

Отмечено, что общее состояние всех возвращенных военнопленных даже не удовлетворительное.

В данный момент все защитники находятся в больнице, получают первую медицинскую помощь. В дальнейшем будут проходить реабилитацию.

Напомним, сегодня Украина вернула из российского плена еще 116 человек. В их числе защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы из Бахмутского направления и другие герои.

Служба безопасности обнародовала эксклюзивное видео сегодняшнего обмена пленными.

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