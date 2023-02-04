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СБУ опублікувала ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну полоненими

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Київ, Субота 04 лютого 2023 12:50
СБУ опублікувала ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну полоненими Фото: СБУ опублікувала ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну полоненими (t.me/DPSUkr)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки оприлюднила ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну полоненими. В рамках якого Україні вдалося повернути 116 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця - найвища цінність. Працюємо над тим, аби виконати доручення президента України і повернути з полону кожного українця!" - йдеться в описі під відео.

Обмін полоненими 4 лютого

Нагадаємо, що сьогодні Україна повернула з російського полону ще 116 людей. Серед них оборонці Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої.

Загалом серед повернутих захисників - двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

Також Україні вдалося повернути тіло одного нашого загиблого воїна та тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців.

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Служба безпеки України Обмін полоненими
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