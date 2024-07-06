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В ОП розповіли, чи погодиться Україна на посередництво третьої країни у війні з РФ

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна готова передавати свої пропозиції Росії за допомогою третіх країн, однак для того, щоб дійсно стати посередником в цій війні країнам, що хочуть закінчити цю війну, варто серйозно налаштуватись на цю роботу.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

За словами радника ОП, щоб стати посередником, країни мають "поводити себе трохи інакше".

"Будь-яка країна, яка серйозно налаштована, аби проводити певну роботу, не буде публічно виходити і говорити достатньо банальні речі. Коли говорять "ми за негайне припинення вогню" - це означає, що країна не готова до місії посередництва. Тому що в великих війнах це зовсім іншого кшталту робота", - пояснив радник.

При цьому Подоляк підкреслив, що Україна готова передавати свої пропозиції через треті країни Росії, як це було з "зерновою угодою".

Зауважимо, що дана заява була озвучена на фоні робочих поїздок прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана спочатку до України, а за кілька днів до Москви.

Саме він під час свого приїзду до Києва запропонував розглянути припинення вогню, щоб нібито прискорити мирні переговори з РФ.

Детальніше про підсумки цієї подорожі можна дізнатись в окремому матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що в адміністрації президента США Джо Байдена розкритикували візит угорського прем'єра Віктора Орбана до російського диктатора Володимира Путіна та наголосили, що такі переговори не сприятимуть миру в Україні.

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