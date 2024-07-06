В ОП розповіли, чи погодиться Україна на посередництво третьої країни у війні з РФ

Зауважимо, що дана заява була озвучена на фоні робочих поїздок прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана спочатку до України, а за кілька днів до Москви.

Саме він під час свого приїзду до Києва запропонував розглянути припинення вогню, щоб нібито прискорити мирні переговори з РФ.

Детальніше про підсумки цієї подорожі можна дізнатись в окремому матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що в адміністрації президента США Джо Байдена розкритикували візит угорського прем'єра Віктора Орбана до російського диктатора Володимира Путіна та наголосили, що такі переговори не сприятимуть миру в Україні.

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