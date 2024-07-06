Не сприятиме миру в Україні. У Байдена розкритикували Орбана за візит до Путіна

В адміністрації президента США Джо Байдена розкритикували візит угорського прем'єра Віктора Орбана до російського диктатора Володимира Путіна. У Білому домі вважають, що такі переговори не сприятимуть миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Видання наводить цитату високопосадовця адміністрації США про те, що поїздка Орбана не зробить нічого, щоб покласти край війні.

"Ми стурбовані тим, що прем'єр-міністр Орбан вирішив здійснити цю поїздку до Москви, яка не сприятиме ні справі миру, ні зміцненню суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України", - зазначив він і додав, що Росія може покласти край війні, припинивши агресію проти України.

Як пише The Hill, на саміті НАТО 9-11 липня союзники викладуть нові фінансові та військові зобов'язання. У тому числі, спрямовані на поглиблення зв'язків та основи для вступу України до Альянсу.

"Коли серед 32 союзників буде досягнуто консенсусу, Україна буде готова, по-справжньому готова з першого ж дня підключитися та працювати з рештою членів альянсу", - сказав чиновник.

Критика візиту Орбана до Москви

Зазначимо, раніше європейські чиновники розкритикували візит Орбана, оскільки незважаючи на головування Угорщини до ЄС, він не мав мандату обговорювати міжнародні справи від імені всього Євросоюзу.

"У Москві Віктор Орбан аж ніяк не представляє ЄС чи позиції ЄС. Він використовує посаду голови ЄС, щоб сіяти плутанину", - заявила майбутній голова європейської дипломатії Кая Каллас.

Німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив підтримку України з боку ЄС.

"Позиція ЄС дуже зрозуміла: ми засуджуємо російську агресивну війну. Україна може розраховувати на нашу підтримку", - наголосив він.

Нагадаємо, перед поїздкою до Москви угорський прем'єр зустрічався у Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема він запропонував розглянути припинення вогню, щоб нібито прискорити мирні переговори з РФ.

Про підсумки цієї подорожі читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Реагуючи на вчорашню поїздку Орбана, українське МЗС заявило, що принцип "ніяких домовленостей про Україну без України" залишається непохитним.