В ОП рассказали, согласится ли Украина на посредничество третьей страны в войне с РФ

Украина готова передавать свои предложения России с помощью третьих стран, однако для того, чтобы действительно стать посредником в этой войне странам, которые хотят закончить эту войну, стоит серьезно настроиться на эту работу.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
По словам советника ОП, чтобы стать посредником, страны должны "вести себя немного иначе".
"Любая страна, которая серьезно настроена, чтобы проводить определенную работу, не будет публично выходить и говорить достаточно банальные вещи. Когда говорят "мы за немедленное прекращение огня" - это означает, что страна не готова к миссии посредничества. Потому что в больших войнах это совсем другого рода работа", - пояснил советник.
При этом Подоляк подчеркнул, что Украина готова передавать свои предложения через третьи страны России, как это было с "зерновым соглашением".
Отметим, что данное заявление было озвучено на фоне рабочих поездок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сначала в Украину, а через несколько дней в Москву.
Именно он во время своего приезда в Киев предложил рассмотреть прекращение огня, чтобы ускорить мирные переговоры с РФ.
Детальнее об итогах этого путешествия можно узнать в отдельном материале РБК-Украина.
Отметим, что в администрации президента США Джо Байдена раскритиковали визит венгерского премьера Виктора Орбана к российскому диктатору Владимиру Путину и подчеркнули, что такие переговоры не будут способствовать миру в Украине.
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