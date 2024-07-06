В ОП рассказали, согласится ли Украина на посредничество третьей страны в войне с РФ

Отметим, что данное заявление было озвучено на фоне рабочих поездок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сначала в Украину, а через несколько дней в Москву.

Именно он во время своего приезда в Киев предложил рассмотреть прекращение огня, чтобы ускорить мирные переговоры с РФ.

Детальнее об итогах этого путешествия можно узнать в отдельном материале РБК-Украина.

Отметим, что в администрации президента США Джо Байдена раскритиковали визит венгерского премьера Виктора Орбана к российскому диктатору Владимиру Путину и подчеркнули, что такие переговоры не будут способствовать миру в Украине.

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