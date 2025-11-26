В ОП роз'яснили позицію України щодо скандалу з Віткоффом
Для України важливо, що США позиціонують мирний план як власну ініціативу. Тому конструктивна робота має продовжитися.
Про це заявив радник глави Офісу президента України Олександр Бевз, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Бевза попросили прокоментувати чутки про те, що американський мирний план насправді був складений на основі російського документа.
"Що важливо для нас, американська сторона позиціонує цей документ як позицію американської сторони. Ми можемо тільки реагувати на позиціонування цього документа і працювати з ним. Це конструктивна робота, а все інше відбувається поза дипломатичним процесом", - зазначив радник глави ОП.
Він уточнив, що пункти мирного плану США в Женеві обговорювалися без ультиматумів.
Також, за словами Бевза, міністр армії США Ден Дрісколл має відвідати Україну вже цими вихідними.
Зливи розмов Віткоффа й Ушакова
Нагадаємо, раніше видання Bloomberg оприлюднило текстову версію розмови спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з помічником глави Кремля Юрієм Ушаковим, а також розмови Ушакова з главою Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирилом Дмитрієвим.
Зокрема, під час дзвінка Дмитрієв доручив Ушакову передати Віткоффу російський "начерк" мирного плану, щоб американська сторона його переробила і могла представити як власний мирний план.
Варто зауважити, що раніше в ЗМІ вже з'являлася інформація про те, що американські чиновники працювали над мирним планом разом із російськими чиновниками.
Це й пояснює наявність у плані максималістських вимог Росії до України, як, приміром, передання РФ Донецької та Луганської області.