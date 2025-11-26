ua en ru
Ср, 26 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В ОП разъяснили позицию Украины по скандалу с Уиткоффом

Киев, Среда 26 ноября 2025 20:19
UA EN RU
В ОП разъяснили позицию Украины по скандалу с Уиткоффом Фото: Александр Бевз, советник главы ОП (скриншот видео)
Автор: Иван Носальский

Для Украины важно, что США позиционируют мирный план как собственную инициативу. Поэтому конструктивная работа должна продолжиться.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Александр Бевз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Бевза попросили прокомментировать слухи о том, что американский мирный план на самом деле был составлен на основе российского документа.

"Что важно для нас , американская сторона позиционирует этот документ как позицию американской стороны. Мы можем только реагировать на позиционирование этого документа и работать с ним. Это конструктивная работа, а все остальное происходит вне дипломатического процесса", - отметил советник главы ОП.

Он уточнил, что пункты мирного плана США в Женеве обсуждались без ультиматумов.

Также, по словам Бевза, министр армии США Дэн Дрисколл должен посетить Украину уже на этих выходных.

Сливы разговоров Уиткоффа и Ушакова

Напомним, ранее издание Bloomberg обнародовало текстовую версию разговор спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с помощником главы Кремля Юрием Ушаковым, а также разговора Ушакова с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

В частности, в ходе звонка Дмитриев поручил Ушакову передать Уиткоффу российский "набросок" мирного плана, чтобы американская сторона его переделала и могла представить как собственный мирный план.

Стоит заметить, что ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что американские чиновники работали над мирным планом вместе с российскими чиновниками.

Это и объясняет наличие в плане максималистских требований России к Украине, как, к примеру, передача РФ Донецкой и Луганской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Офис президента Стив Уиткофф Война в Украине мирный план США
Новости
Посланник Трампа. Кто такой Дэниел Дрисколл и какова его роль в переговорах по Украине
Посланник Трампа. Кто такой Дэниел Дрисколл и какова его роль в переговорах по Украине
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины