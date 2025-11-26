В ОП разъяснили позицию Украины по скандалу с Уиткоффом
Для Украины важно, что США позиционируют мирный план как собственную инициативу. Поэтому конструктивная работа должна продолжиться.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Александр Бевз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Бевза попросили прокомментировать слухи о том, что американский мирный план на самом деле был составлен на основе российского документа.
"Что важно для нас , американская сторона позиционирует этот документ как позицию американской стороны. Мы можем только реагировать на позиционирование этого документа и работать с ним. Это конструктивная работа, а все остальное происходит вне дипломатического процесса", - отметил советник главы ОП.
Он уточнил, что пункты мирного плана США в Женеве обсуждались без ультиматумов.
Также, по словам Бевза, министр армии США Дэн Дрисколл должен посетить Украину уже на этих выходных.
Сливы разговоров Уиткоффа и Ушакова
Напомним, ранее издание Bloomberg обнародовало текстовую версию разговор спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с помощником главы Кремля Юрием Ушаковым, а также разговора Ушакова с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
В частности, в ходе звонка Дмитриев поручил Ушакову передать Уиткоффу российский "набросок" мирного плана, чтобы американская сторона его переделала и могла представить как собственный мирный план.
Стоит заметить, что ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что американские чиновники работали над мирным планом вместе с российскими чиновниками.
Это и объясняет наличие в плане максималистских требований России к Украине, как, к примеру, передача РФ Донецкой и Луганской области.