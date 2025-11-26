В ОП разъяснили позицию Украины по скандалу с Уиткоффом

Для Украины важно, что США позиционируют мирный план как собственную инициативу. Поэтому конструктивная работа должна продолжиться.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Александр Бевз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Бевза попросили прокомментировать слухи о том, что американский мирный план на самом деле был составлен на основе российского документа.

"Что важно для нас , американская сторона позиционирует этот документ как позицию американской стороны. Мы можем только реагировать на позиционирование этого документа и работать с ним. Это конструктивная работа, а все остальное происходит вне дипломатического процесса", - отметил советник главы ОП.

Он уточнил, что пункты мирного плана США в Женеве обсуждались без ультиматумов.

Также, по словам Бевза, министр армии США Дэн Дрисколл должен посетить Украину уже на этих выходных.