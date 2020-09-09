У ОП розповіли, чи можливий новий "локдаун" по всій країні

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Офісі президента вважають, що у місцевої влади достатньо повноважень і фінансів, щоб захистити населення від коронавірусу. А також підтримати підприємців.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бунт "червоної зони". Чим влада відповість на саботаж карантину в регіонах".

"Новий локдаун поки не реалістичний. Постараємося обійтися адаптивними сценаріями. Тому що важливо не заморозити економіку повністю. У нас окремі галузі і в "адаптивці" сильно провисають", - пояснив Подоляк.

Нагадаємо, за даними Соціологічної групи "Рейтинг", майже половина українців вважає, що під час можливої другої хвилі епідемії необхідно знову ввести жорсткі карантинні заходи.

РБК-Україна писало, що з 7 вересня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування.

Зазначимо, у Чернівецькій області від коронавірусу померли вже більше 300 людей.