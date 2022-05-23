UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ОП рассказали о Северной Салтовке в Харькове: уничтожены почти все многоэтажки

Фото: в харьковском районе Северная Салтовка уничтожены практически все многоэтажки (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В Харькове в густонаселенном микрорайоне Северная Салтовка, где проживало около 300 тысяч человек, практически все многоэтажки уничтожены.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

"Особенно поразила Северная Салтовка - это микрорайон Харькова, в котором проживало более 300 тысяч населения. Я хочу сказать, что все помнят состояние зданий в Бородянке, так в Салтовке все многоэтажки в таком состоянии. Уничтожены полностью практически все жилые многоэтажные здания, их невозможно восстановить, нужно строить новые", - отметил Тимошенко.

Он также отметил, подготовительные работы уже начались, но строить можно только тогда, когда военные скажут, что это безопасно.

Заместитель руководителя Офиса президента добавил, что жителям разрушенных многоэтажек нужно предоставить места для временного проживания.

"Сегодня общались с руководителями вузов, чтобы пока расселить людей в общежитиях и других социальных учреждениях. Другого выбора у нас пока еще нет, потому что ситуация в Харьковской области все еще довольно напряженная", - заявил Тимошенко.

Он рассказал о поездке в некоторые деоккупированные села и города Харьковской области.

"Были в Малой Рогани и в Ольховке вместе с директором "Укрпочты", потому что там, впервые за несколько месяцев, идут выплаты пенсий. Вместе с пенсиями привозят гуманитарную помощь…. Поговорили о восстановлении домов, ведь в Малой Рогани много частных домов уничтожено. Среди них есть такие, которые можно отстроить, там сейчас работает комиссия. Это все надо восстанавливать, потому что люди уже возвращаются", - отметил Тимошенко.

Напомним, оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область. За сутки 21 мая ранения получили более 10 человек.

Ранее эксперт рассказал, почему для россиян важен Изюм в Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковОфис президента