В ОП рассказали о Северной Салтовке в Харькове: уничтожены почти все многоэтажки

"Особенно поразила Северная Салтовка - это микрорайон Харькова, в котором проживало более 300 тысяч населения. Я хочу сказать, что все помнят состояние зданий в Бородянке, так в Салтовке все многоэтажки в таком состоянии. Уничтожены полностью практически все жилые многоэтажные здания, их невозможно восстановить, нужно строить новые", - отметил Тимошенко.

Он также отметил, подготовительные работы уже начались, но строить можно только тогда, когда военные скажут, что это безопасно.

Заместитель руководителя Офиса президента добавил, что жителям разрушенных многоэтажек нужно предоставить места для временного проживания.

"Сегодня общались с руководителями вузов, чтобы пока расселить людей в общежитиях и других социальных учреждениях. Другого выбора у нас пока еще нет, потому что ситуация в Харьковской области все еще довольно напряженная", - заявил Тимошенко.

Он рассказал о поездке в некоторые деоккупированные села и города Харьковской области.

"Были в Малой Рогани и в Ольховке вместе с директором "Укрпочты", потому что там, впервые за несколько месяцев, идут выплаты пенсий. Вместе с пенсиями привозят гуманитарную помощь…. Поговорили о восстановлении домов, ведь в Малой Рогани много частных домов уничтожено. Среди них есть такие, которые можно отстроить, там сейчас работает комиссия. Это все надо восстанавливать, потому что люди уже возвращаются", - отметил Тимошенко.