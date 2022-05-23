В ОП розповіли про Північну Салтівку в Харкові: знищено майже всі багатоповерхівки

"Особливо вразила Північна Салтівка - це мікрорайон Харкова, в якому проживало понад 300 тисяч населення. Я хочу сказати, що всі пам'ятають стан будівель в Бородянці, так в Салтівці всі багатоповерхівки в такому стані. Знищені повністю практично всі житлові багатоповерхові будівлі, їх неможливо відновити, потрібно будувати нові", - зазначив Тимошенко.

Він також зазначив, підготовчі роботи вже почалися, але будувати можна тільки тоді, коли військові скажуть, що це безпечно.

Заступник керівника Офісу президента додав, що жителям зруйнованих багатоповерхівок потрібно надати місця для тимчасового проживання.

"Сьогодні спілкувалися з керівниками вузів, щоб поки розселити людей в гуртожитках та інших соціальних установах. Іншого вибору у нас поки ще немає, тому що ситуація в Харківській області все ще досить напружена", - заявив Тимошенко.

Він розповів про поїздку в деякі деокуповані села і міста Харківської області.

"Були в Малій Рогані і в Вільхівці разом з директором "Укрпошти", тому що там, вперше за кілька місяців, йдуть виплати пенсій. Разом з пенсіями привозять гуманітарну допомогу.... Поговорили про відновлення будинків, адже в Малій Рогані багато приватних будинків знищено. Серед них є такі, які можна відбудувати, там зараз працює комісія. Це все треба відновлювати, тому що люди вже повертаються", - зазначив Тимошенко.