Активные обстрелы и более десятка раненых: как прошли сутки в Харьковской области

Российские войска продолжают атаковать и обстреливать Харьков и область. За минувшие сутки, 21 мая, ранения получили более 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова .

"В результате обстрела Салтовки ранения получили 5 мирных жителей. Также Оккупанты обстреляли Лозовский район, пгт Шевченково и Чугуевский район - 3 раненых. Еще 3 раненых в городе Дергачи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Харьковском направлении враг пытается удержать позиции, чтобы не допустить продвижения украинских защитников.

В районе Изюма российская армия готовится к возобновлению наступления. Оккупанты обстреливают населенные пункты Вернополье, Дибровное и Долгенькое.

Синегубов призвал жителей Харьковской области соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы тревоги.