В ОП рассказали, на что может пойти Путин после разгрома россиян в Харьковской области

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ ".

"Мы, прежде всего, ожидаем наращивания интенсивности войны именно против гражданского населения и критической инфраструктуры. Потому что это ключевой элемент в сегодняшней войне Российской Федерации. С точки зрения управленческой тактики и стратегии в воинской части нет креатива и нет изменений", – сказал РБК-Украина советник главы ОП Михаил Подоляк.

У представителей власти есть несколько задач, над которыми они будут работать, чтобы отразить атаки агрессора или хотя бы минимизировать причиненный вред. Это, по словам Подоляка, – диверсификация отопления, электроснабжения и водоснабжения. Вторая задача – физическое укрепление критических объектов – трансформаторов, ТЭЦ – например, бетонными блоками.

Параллельно Украина хочет активизировать переговоры с западными партнерами о том, чтобы они увеличили и ускорили поставки систем ПВО и ПРО. Четвертое направление – это уже непосредственная прерогатива ВСУ, которые будут интенсивнее "отрабатывать" по инфраструктуре обеспечения российской армии. Подоляк уточнил, что это, прежде всего, касается Крыма, где сконцентрировано максимальное количество армейских складов с оружием.

Также в ОП ожидают, что россияне могут нарастить силы и средства по какому-либо из направлений, чтобы давить Украину количеством. Но, как считает Подоляк, этот подход уже не будет работать, потому что наша армия, в свою очередь, разрушает и продолжит разрушать логистику снабжения оккупантов.