В ОП розповіли, на що може піти Путін після розгрому росіян у Харківській області
Росія може спробувати наростити інтенсивність війни проти цивільного населення після розгрому російських військ у Харківській області.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Український бліцкриг. Чим армія Путіна може відповісти на наступ ЗСУ".
"Ми, перш за все, очікуємо нарощування інтенсивності війни саме проти цивільного населення та критичної інфраструктури. Тому що це ключовий елемент у сьогоднішній війні Російської Федерації. З погляду управлінської тактики та стратегії у військовій частині немає креативу і немає змін", – сказав РБК-Україна радник голови ОП Михайло Подоляк.
Представники влади мають кілька завдань, над якими вони працюватимуть, щоб відбити атаки агресора або хоча б мінімізувати заподіяну шкоду. Це, за словами Подоляка, – диверсифікація опалення, електропостачання та водопостачання. Друге завдання – фізичне зміцнення критичних об'єктів – трансформаторів, ТЕЦ – наприклад, бетонними блоками.
Паралельно Україна хоче активізувати переговори із західними партнерами про те, щоб вони збільшили та прискорили постачання систем ППО та ПРО. Четвертий напрямок – це вже безпосередня прерогатива ЗСУ, які інтенсивніше "відпрацьовуватимуть" за інфраструктурою забезпечення російської армії. Подоляк уточнив, що це насамперед стосується Криму, де сконцентровано максимальну кількість армійських складів зі зброєю.
Також у ОП очікують, що росіяни можуть наростити сили та кошти в будь-якому з напрямків, щоб тиснути на Україну кількістю. Але, як вважає Подоляк, цей підхід уже не працюватиме, бо наша армія, у свою чергу, руйнує та продовжить руйнувати логістику постачання окупантів.
Як відомо, після успіхів ЗСУ на Харківському напрямку російська сторона завдала "удару у відповідь", однак він був спрямований на об'єкти критичної інфраструктури.
Так, 11 вересня окупанти завдали удару по Харківській області, внаслідок чого було пошкоджено ТЕЦ-5 . Через це у низці областей спостерігалися перебої зі світлом.
Вже 14 вересня ворог завдав ракетного удару по Кривому Розі. Окупанти влучили по гідротехнічних спорудах.
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