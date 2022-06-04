В ОП рассказали, какие ограничения могут быть в седьмом пакете санкций против РФ

В Европейском Союзе уже начали работу над седьмым пакетом санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
"Седьмой пакет санкций против России - это наш приоритет. Как сообщил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, ЕС уже начал работу над ним", - написал Ермак.
По его словам, новые ограничения должны касаться российского газа и расширения списка банков, которые отключат от SWIFT, в частности - "Газпромбанка".
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности шестого пакета санкций ЕС против России, который был сегодня принят.
Из-за позиции Венгрии, в список ограничений не попал патриарх Кирилл. По словам главы дипломатии Жозепа Борреля, религиозные лидеры не должны быть защищены от ответственности за поддержку войны против Украины.