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В ОП розповіли, які обмеження можуть бути у сьомому пакеті санкцій проти РФ

Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

В Європейському Союзі вже розпочали роботу над сьомим пакетом санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

"Сьомий пакет санкцій проти Росії - це наш пріоритет. Як повідомив заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський, ЄС вже розпочав роботу над ним", - написав Єрмак.

За його словами, нові обмеження мають стосуватися російського газу та розширення списку банків, які відключать від SWIFT, зокрема - "Газпромбанку".

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці шостого пакета санкцій ЄС проти Росії, який було сьогодні прийнято.

Через позицію Угорщини, до списку обмежень не потрапив патріарх Кирило. За словами голови дипломатії Жозепа Борреля, релігійні лідери не повинні бути захищені від відповідальності за підтримку війни проти України.

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Андрій ЄрмакСанкції проти Росії