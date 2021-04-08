В ОП рассказали, будет ли Зеленский идти на второй президентский срок

Зеленский об этом потом сообщит своей команде и всем гражданам Украины, отметил заместитель главы ОП.

"Этот вопрос вообще не решен. Можно сказать, он немного накручен средствами массовой информации, какими-нибудь конспиративными мыслями в телеграм-каналах. Решение будет принимать лично президент", - заявил Тимошенко.

В марте глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партия СН будет просить Зеленского идти на второй срок.

Также пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Зеленский еще не принял решение, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок. Для этого он должен выполнить хотя бы половину своей программы.