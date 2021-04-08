В ОП розповіли, чи буде Зеленський йти на другий президентський термін

Зеленський про це потім повідомить своїй команді і всім громадянам України, зазначив заступник керівника ОП.

"Це питання взагалі не вирішене. Можна сказати, воно трохи накручене засобами масової інформації, якимись конспіративними думками в телеграм-каналах. Рішення прийматиме особисто президент", - заявив Тимошенко.

У березні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що партія СН проситиме Зеленського йти на другий термін.

Також прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що Зеленський ще не прийняв рішення, чи буде він балотуватися на другий президентський термін. Для цього він повинен виконати хоча б половину своєї програми.