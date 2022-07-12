UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ОП раскрыли новые детали будущих переговоров по экспорту зерна из Украины

Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В среду, 13 июля, в Стамбуле пройдут переговоры по возобновлению экспорта украинского зерна. В частности, планируется отдельная встреча дипломатов Украины и Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ОП Андрея Ермака в Telegram.

"Раунд переговоров по навигации в Черном море состоится завтра в Стамбуле. Там запланирована встреча украинских и турецких представителей", - заявил Ермак.

Также он добавил, что после двусторонних переговоров планируется расширенная встреча Украины, Турции, ООН и РФ, на которой будут обсуждаться вопросы функционирования морских коридоров для экспорта зерна. При этом для украинской стороны остается ключевой проблема безопасности.

Напомним, сегодня стало известно, что в среду, 13 июля, в Турции пройдут переговоры по безопасному вывозу украинского зерна на мировой рынок.

Позже спикер МИД Олег Николенко подтвердил информацию о запланированных переговорах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНРоссийская ФедерацияУкраинаТурцияАндрей ЕрмакОфис президента