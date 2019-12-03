На совещании в ОП утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского вечером 3 декабря состоялось координационное совещание в рамках подготовки к встрече в нормандском формате, во время которой утвердили пять сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

Отмечается, что на совещании обсудили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В частности, было подчеркнуто позицию относительно недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами.

"Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия", - говорится в сообщении.

На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей Зеленский дал поручение Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения операции Объединенных сил.

Решено, что перед встречей в нормандском формате состоится заседание СНБО под председательством Зеленского.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 3 декабря провел координационное совещание на котором были обсуждены сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказали, что заседание Совета национальной безопасности и обороны перед нормандским встречей должен состояться завтра, 4 декабря.