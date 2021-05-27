В ОП призвали Австрию продолжить мониторинг отвода войск России от границы Украины

Как заявил Жовква, именно четкая позиция международных партнеров Украины, в том числе Австрии, помогла избежать обострения ситуации в регионе. В то же время он акцентировал внимание австрийской стороны на необходимости дальнейшего мониторинга процесса отвода российских войск от границы с Украиной.

Кроме того, представитель ОП рассказал Каудель-Йенсен о запланированном на 23 августа 2021 года учредительном саммите Крымской платформы. Он еще раз пригласил руководство Австрии присоединиться к этому международному форуму.