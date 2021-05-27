В ОП закликали Австрію продовжити моніторинг відведення військ Росії від кордону України

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква сьогодні, 27 травня, провів розмову з керівником Департаменту зовнішньополітичних питань відомства канцлера Австрії Барбарою Каудель-Єнсен. Говорили про російські війська біля України .

Про це йдеться на сайті Офісу президента .

Як заявив Жовква, саме чітка позиція міжнародних партнерів України, в тому числі Австрії, допомогла уникнути загострення ситуації в регіоні. Водночас він акцентував увагу австрійської сторони на необхідності подальшого моніторингу процесу відведення російських військ від кордону з Україною.

Крім того, представник ОП розповів Каудель-Єнсен про запланований на 23 серпня 2021 року установчий саміт Кримської платформи. Він ще раз запросив керівництво Австрії приєднатися до цього міжнародного форуму.