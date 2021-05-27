В ОП закликали Австрію продовжити моніторинг відведення військ Росії від кордону України

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква сьогодні, 27 травня, провів розмову з керівником Департаменту зовнішньополітичних питань відомства канцлера Австрії Барбарою Каудель-Єнсен. Говорили про російські війська біля України.
Як заявив Жовква, саме чітка позиція міжнародних партнерів України, в тому числі Австрії, допомогла уникнути загострення ситуації в регіоні. Водночас він акцентував увагу австрійської сторони на необхідності подальшого моніторингу процесу відведення російських військ від кордону з Україною.
Крім того, представник ОП розповів Каудель-Єнсен про запланований на 23 серпня 2021 року установчий саміт Кримської платформи. Він ще раз запросив керівництво Австрії приєднатися до цього міжнародного форуму.
Нагадаємо, на початку квітня Росія почала масово стягувати свої війська до кордону з Україною. Водночас у розвідці попереджали, що Росія готова перейти у наступ. Однак під санкційним та політичним тиском Росія заявила, що відводиться свої війська.
Додамо, як заявляв президент України Володимир Зеленський, якщо Росія піде на повномасштабну ескалацію - може початися світова війна.