В ОП пояснили, які ризики можуть виникнути при відновленні декларування

"Питання в доцільності, своєчасності та забезпеченні безпеки особам, які подають декларації, через призму того, що на цих людей полюють спецслужби країни-агресора", - зазначив Смирнов.

За словами заступника голови ОП, проблема полягає в тому, щоб урегулювати питання щодо безпеки суб'єктів декларування. "Давайте об'єктивно - країна-агресор з перших днів ескалації агресії полювала і продовжує полювати на певну категорію політично значних осіб, які впливають на формування внутрішньої політики країни", - додав Смирнов.

Відновити декларування можливо, каже він, але необхідно тимчасово закрити доступ до інформації про доходи та майно певних категорій політиків та чиновників. Крім того, багато декларантів втратили майно, або ж воно зареєстроване на тимчасово окупованих територіях. І те, як його декларувати, має бути врегульовано на законодавчому рівні, тобто самими депутатами, а не НАЗК.