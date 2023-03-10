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В ОП объяснили, какие риски могут возникнуть при возобновлении декларирования

Фото: в Офисе президента объяснили риски декларирования (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова

Возобновлению декларирования доходов чиновников мешают вопросы безопасности. На декларантов охотятся российские спецслужбы.

Об этом заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов сказал в комментарии РБК-Украина.

"Вопрос в целесообразности, своевременности и обеспечении безопасности лицам, подающим декларации, через призму того, что на этих людей охотятся спецслужбы страны-агрессора", - отметил Смирнов.

По словам заместителя главы ОП, проблема состоит в том, чтобы урегулировать вопросы безопасности субъектов декларирования. "Давайте объективно - страна-агрессор с первых дней эскалации агрессии охотилась и продолжает охотиться на определенную категорию политически значимых лиц, влияющих на формирование внутренней политики страны", - добавил Смирнов.

Возобновить декларирование возможно, говорит он, но необходимо временно закрыть доступ к информации о доходах и имуществе определенных категорий политиков и чиновников. Кроме того, многие декларанты потеряли имущество, или же оно зарегистрировано на временно оккупированных территориях. И то, как его декларировать, должно быть урегулировано на законодательном уровне, то есть самими депутатами, а не НАПК.

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Офис президентаДекларации о доходах