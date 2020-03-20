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В ОП назвали источники индексации пенсий

Новости » Политика     20.03.2020 - 23:49
В ОП назвали источники индексации пенсий
Иллюстративное фото (УНИАН)

Одним из источников финансирования индексации пенсий будут госкомпании, и прибыли государственных банков

Индексация пенсий в Украине возможна за счет сокращения расходов государственного бюджета. Об этом в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина" заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, передает РБК-Украина.

По ее словам, одним из источников финансирования индексации пенсий будут государственные компании, и доходы государственных банков.

"Есть несколько источников. В первую очередь, мы будем сокращать часть неэффективных расходов в бюджете. Распределять там, где фактически можно будет. Источником будут и государственные компании, и доходы всех максимально государственных банков. Это сокращение больших зарплат. Сокращение всего того бюджета, который можно сократить", - заявила Ковалив.

Она также подтвердила, что индексация пенсий будет частично происходить за счет заимствований и увеличения внешних долгов.

"А во-вторых: мы будем увеличивать дефицит бюджета. Мы себе можем это позволить. На сегодня у нас бюджет был запланирован с дефицитом в 2%. Но этот бюджет строился на прогнозе экономического роста 3,5%. Сегодня мы видим прогноз, когда экономика ЕС упадет до 10%. Чем мы будем финансировать дефицит? В основном заимствованиями и увеличением государственного дефицита. Нам важно занимать эти деньги максимально дешево. Это МВФ, это Всемирный банк, это Еврокомиссия. Это там, где процентная ставка, по нашему долгу может составлять 0,5% или 1%, или 1,2%. Это самые дешевые деньги, которые нам доступны. Сейчас правительство над этим работает", - добавила она.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, в мае будет проведена индексация пенсий.

Ранее премье-министр Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров проведет индексацию пенсий в этом году.

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Новости Украины индексация зарплат и пенсий
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