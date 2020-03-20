В ОП назвали джерела індексації пенсій

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Одним з джерел фінансування індексації пенсій будуть держкомпанії, і прибутки державних банків

Індексація пенсій в Україні можлива за рахунок скорочення витрат державного бюджету. Про це в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на каналі "Україна" заявила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів, передає РБК-Україна.

За її словами, одним з джерел фінансування індексації пенсій будуть державні компанії, і прибутки державних банків.

"Є кілька джерел. В першу чергу, ми будемо скорочувати частину неефективних витрат в бюджеті. Розподіляти там, де фактично можна буде. Джерелом будуть і державні компанії, і прибутки всіх максимально державних банків. Це скорочення великих зарплат. Скорочення всього того бюджету, який можна скоротити", - заявила Ковалів.

Вона також підтвердила, що індексація пенсій буде частково відбуватись за рахунок запозичень та збільшення зовнішніх боргів.

"А по-друге: ми будемо збільшувати дефіцит бюджету. Ми собі можемо це дозволити. На сьогодні у нас бюджет був запланований з дефіцитом в 2%. Але цей бюджет будувався на прогнозі економічного зростання 3,5%. Сьогодні ми бачимо прогноз, коли економіка ЄС впаде до 10%. Чим ми будемо фінансувати дефіцит? В основному запозиченнями та збільшеннями державного дефіциту. Нам важливо позичати ці гроші максимально дешево. Це МВФ, це Світовий банк, це Єврокомісія. Це там, де відсоткова ставка, за нашим боргом може становити 0,5 або 1 або 1,2%. Це найдешевші гроші, які нам доступні. Зараз уряд над цим працює", - додала вона.

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, у травні буде проведено індексацію пенсій.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів проведе індексацію пенсій в цьому році.